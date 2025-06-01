Минобороны России рассказало о последствиях атаки украинских БПЛА по аэродромам

Минобороны России рассказало о последствиях атаки украинских БПЛА по аэродромамЖертв среди гражданского населения и военных нет
Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщило Минобороны России.
На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, рассказали в ведомстве. Все возгорания удалось ликвидировать, военнослужащие и гражданский персонал не пострадали. Также задержаны несколько участников терактов.
Удары дронов в поселке Средний Иркутской области стали первым подобным инцидентом на территории Сибири. Городские власти призывали граждан не снимать работу ПВО, т.к. это может помочь вражеским спецслужбам. При атаке украинских беспилотников на Рязань осколок сбитого дрона повредил крышу одного из жилых домов. В результате удара никто не пострадал.
После ударов меры безопасности и антитеррористической защищенности были усилены в Тульской области. Глава региона Дмитрий Миляев поручил проверить работу видеокамер на мостах и путепроводах, а также исследовать эти объекты для предотвращения атак в будущем. В Республике Бурятия тоже усилили защитные меры после атаки в соседней Иркутской области, там также призвали жителей ориентироваться только на официальную информацию и не поддаваться панике.
Издание Axios со ссылкой на украинского чиновника писало, что операция готовилась более года. Дроны вылетали из фур, тайно размещенных возле аэродромов. Киев, по данным издания, заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа об атаках. Через несколько часов после публикации Axios удалил эту информацию из своей заметки.
В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек погибло, в том числе машинист, количество пострадавших достигло 73. В регионе со 2 по 4 июня введен траур. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и члены его команды. Движение автомобилей и поездов планируется восстановить в течение четырех дней.
При этом продвижение российских войск в зоне спецоперации продолжается. В последней сводке Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль Алексеевку в Сумской области. В населенном пункте действовали подразделения группировки войск «Север». Также стало известно, что ракетная установка «Искандер-М» ударила по пункту запуска беспилотников дальнего действия в населенном пункте Чугуев Харьковской области. Были уничтожены шесть пусковых установок, восемь военных автомобилей и около 30 единиц БПЛА «Камикадзе».