Минобороны России рассказало о последствиях атаки украинских БПЛА по аэродромам

В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек погибло, в том числе машинист, количество пострадавших достигло 73. В регионе со 2 по 4 июня введен траур. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и члены его команды. Движение автомобилей и поездов планируется восстановить в течение четырех дней.