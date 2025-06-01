Чибис подтвердил налет беспилотников на Мурманскую область
На территорию Мурманской области осуществлен налет беспилотников, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
Глава региона на фоне атаки БПЛА призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Чибис также попросил граждан не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО.
1 июня беспилотники также атаковали Рязанскую область, а в Иркутской области дроны вылетали из фуры, подтвердили власти. БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний, инцидент стал первой подобной атакой на территории Сибири, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.