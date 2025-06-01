Чибис подтвердил налет беспилотников на Мурманскую область

Глава региона на фоне атаки БПЛА призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Чибис также попросил граждан не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО.