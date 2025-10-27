Газета
Политика

Орбан заявил о спаде волны поддержки Украины в Европе

Ведомости

Волна поддержки членства Украины в Евросоюзе идет на спад, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному телеканалу M1.

По словам Орбана, поддержка Украины среди европейцев в скором времени сойдет на нет. «Я убежден, что эта огромная волна поддержки Украины и ее членства в ЕС сейчас уже идет на спад и исчезнет», – сказал Орбан.

Ранее 27 октября венгерский лидер обратился к папе римскому Льву XIV и призвал того поддержать мирные инициативы правительства его страны относительно конфликта на Украине.

24 октября Орбан заявил, что Евросоюз не способен признать тот факт, что Россия не собирается ни на кого нападать, потому что втянул себя в «состояние военного психоза».

