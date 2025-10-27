Орбан заявил о спаде волны поддержки Украины в Европе
Волна поддержки членства Украины в Евросоюзе идет на спад, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному телеканалу M1.
По словам Орбана, поддержка Украины среди европейцев в скором времени сойдет на нет. «Я убежден, что эта огромная волна поддержки Украины и ее членства в ЕС сейчас уже идет на спад и исчезнет», – сказал Орбан.
24 октября Орбан заявил, что Евросоюз не способен признать тот факт, что Россия не собирается ни на кого нападать, потому что втянул себя в «состояние военного психоза».