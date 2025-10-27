Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан попросил папу римского поддержать антивоенные инициативы Венгрии

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к папе римскому Льву XIV с просьбой поддержать антивоенные усилия венгерского правительства.

«Я попросил его святейшество поддержать антивоенные усилия Венгрии», – написал Орбан в соцсети X после аудиенции у понтифика, сопроводив сообщение фотографией со встречи. На кадре венгерский премьер стоит, приложив руку к груди.

24 октября в интервью радио Kossuth венгерский премьер заявил, что Европейский союз «втянул себя в состояние военного психоза» и теперь не способен признать, что Россия не намерена ни на кого нападать.

Он также отметил, что руководство ЕС само подтолкнуло Украину «к военной операции», а теперь, несмотря на экономические трудности, продолжает искать способы продлить поддержку Киева и противодействовать попыткам президента США Дональда Трампа добиться мирного урегулирования конфликта.

Также 23 октября в Будапеште прошел многотысячный «марш мира» в поддержку Орбана и против военных планов Брюсселя.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её