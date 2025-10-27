Орбан попросил папу римского поддержать антивоенные инициативы Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к папе римскому Льву XIV с просьбой поддержать антивоенные усилия венгерского правительства.
«Я попросил его святейшество поддержать антивоенные усилия Венгрии», – написал Орбан в соцсети X после аудиенции у понтифика, сопроводив сообщение фотографией со встречи. На кадре венгерский премьер стоит, приложив руку к груди.
24 октября в интервью радио Kossuth венгерский премьер заявил, что Европейский союз «втянул себя в состояние военного психоза» и теперь не способен признать, что Россия не намерена ни на кого нападать.
Он также отметил, что руководство ЕС само подтолкнуло Украину «к военной операции», а теперь, несмотря на экономические трудности, продолжает искать способы продлить поддержку Киева и противодействовать попыткам президента США Дональда Трампа добиться мирного урегулирования конфликта.
Также 23 октября в Будапеште прошел многотысячный «марш мира» в поддержку Орбана и против военных планов Брюсселя.