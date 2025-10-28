Сийярто: военные решения – это никогда не решения

Сийярто: военные решения – это никогда не решенияПо словам венгерского дипломата, ситуация с глобальной безопасностью должна послужить толчком к активному диалогу
Военные решения – это на самом деле не решения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, открывшейся в столице Белоруссии.
По словам главы венгерского МИДа, на политической арене все чаще выбирают путь изоляции и отказа от диалога.
«Необходимо избегать диалога и полностью прекратить коммуникацию. И использовать военные решения. Решения в кавычках, потому что военные решения – это никогда не решения. А наш ответ абсолютно другой. Мы верим, что текущая ситуация – это причина, которая должна послужить толчком к восстановлению более активного диалога. Диалог должен быть более близким, чем когда-либо», – отметил Сийярто, комментируя воинственный настрой ЕС.
Министр подчеркнул, что «нужно договариваться во имя мира – необходим диалог».
Свое выступление Сийярто начал на русском языке, поблагодарив организаторов за приглашение. Он пояснил, что его, конечно, будут много критиковать за участие, но «ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня». После министр перешел на английский язык.
27 октября Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с президентом США Дональдом Трампом санкции против российской энергетики. Также глава венгерского МИДа подчеркнул, что США не отказались от идеи проведения саммита с Россией. По его словам, подготовка встречи продолжается, но вопрос в том, когда она будет готова настолько, чтобы привести к установлению мира.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Кремль сохраняет готовность к такому саммиту, но временных ориентиров пока нет.