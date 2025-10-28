Сийярто: военные решения – это никогда не решения

«Необходимо избегать диалога и полностью прекратить коммуникацию. И использовать военные решения. Решения в кавычках, потому что военные решения – это никогда не решения. А наш ответ абсолютно другой. Мы верим, что текущая ситуация – это причина, которая должна послужить толчком к восстановлению более активного диалога. Диалог должен быть более близким, чем когда-либо», – отметил Сийярто, комментируя воинственный настрой ЕС.