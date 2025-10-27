Газета
Орбан обсудит с Трампом санкции США против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с президентом США Дональдом Трампом санкции против российской энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«На этой неделе мы оцениваем точные юридические и физические последствия санкций США. При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Вашингтон начал оказывать давление на Будапешт на фоне отмена мирного саммита президентов РФ и США. Он планировался в Венгрии, но был отменен Трампом. 26 октября Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Венгрия не предпринимает никаких действий по отказу от российских нефти и газа. Он не согласился с доводами Будапешта, что отсутствие у страны выхода к морю «не оставляет ей иного выбора, кроме как полагаться на российскую нефть».

