Орбан обсудит с Трампом санкции США против России

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Венгрия не предпринимает никаких действий по отказу от российских нефти и газа. Он не согласился с доводами Будапешта, что отсутствие у страны выхода к морю «не оставляет ей иного выбора, кроме как полагаться на российскую нефть».