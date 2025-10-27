Орбан обсудит с Трампом санкции США против России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит с президентом США Дональдом Трампом санкции против российской энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«На этой неделе мы оцениваем точные юридические и физические последствия санкций США. При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что Венгрия не предпринимает никаких действий по отказу от российских нефти и газа. Он не согласился с доводами Будапешта, что отсутствие у страны выхода к морю «не оставляет ей иного выбора, кроме как полагаться на российскую нефть».