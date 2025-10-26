Сийярто: Венгрия не может отказаться от нефти из России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил 26 октября, что Будапешт не предпринимает никаких действий по отказу от российской нефти и газа. По его словам, Венгрия, в отличие «от многих своих соседей», не составила каких-либо планов и не сделала шагов по отказу от ресурса.