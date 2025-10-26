Сийярто: Венгрия не может отказаться от нефти из России
Сейчас Венгрия не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью Fox News.
«Если быть реалистичными, мы не можем отказаться от российской нефти», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сийярто считает, что к вопросу поставок энергоресурсов нужно относиться как к «физической проблеме», поскольку политикой невозможно отапливать или охлаждать дома.
24 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство работает над поиском путей обхода решения ЕС о запрете импорта российских нефти и газа. Он отметил, что запрет на поставки недорогих и надежных российских энергоносителей серьезно ударит по венгерским домохозяйствам.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил 26 октября, что Будапешт не предпринимает никаких действий по отказу от российской нефти и газа. По его словам, Венгрия, в отличие «от многих своих соседей», не составила каких-либо планов и не сделала шагов по отказу от ресурса.