Орбан: Венгрия ищет способы обойти запрет ЕС на импорт российской нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство работает над поиском путей обхода решения Европейского союза (ЕС) о запрете импорта российских нефти и газа.
По словам Орбана, Будапешт продолжит борьбу против энергетических ограничений, поскольку отказ от российских поставок приведет к резкому росту цен для населения.
Он отметил, что запрет на поставки недорогих и надежных российских энергоносителей серьезно ударит по венгерским домохозяйствам. «Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL (венгерская нефтегазовая компания. – "Ведомости"). Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», – добавил Орбан (цитата по «РИА Новости»).
20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 г. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период. Действие краткосрочных сделок, заключенных до 17 июня 2025 г., может быть продолжено до 17 июня 2026 г., а долгосрочных – до 1 января 2028 г. Кроме того, внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов».
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил тогда, что страны ЕС не будут импортировать российский газ даже после того, как завершится конфликт на Украине.