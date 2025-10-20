ЕС не намерен возвращаться к импорту газа из РФ после завершения конфликта
Страны Евросоюза (ЕС) не будут импортировать российский газ даже после того, как завершится конфликт на Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед встречей министров энергетики объединения. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По словам еврокомиссара, доля потребляемого в ЕС российского газа упала с 45% в 2022 г. до примерно 13% в октябре 2025 г.
20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 г. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период. Действие краткосрочных сделок, заключенных до 17 июня 2025 г., может быть продолжено до 17 июня 2026 г., а долгосрочных – до 1 января 2028 г. Кроме того, внесение поправок в существующие контракты допустимо только в «строго определенных операционных целях и не может привести к увеличению объемов».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его республика выступает против инициативы ЕС об отказе от закупок российских нефти и газа. Он выразил мнение, что это будет прямым ударом по энергетической безопасности Венгрии, он «подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей».