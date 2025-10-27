США усиливают давление на Венгрию по вопросу российской нефти
Вашингтон усиливает давление на Будапешт, требуя отказаться от российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство ссылается на слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера в интервью Fox News, который отверг доводы Венгрии о том, что отсутствие у страны выхода к морю «не оставляет ей иного выбора, кроме как полагаться на российскую нефть».
«Нашим друзьям в Венгрии предстоит многое спланировать, и мы, как добрые союзники, собираемся им помочь разработать и реализовать эти планы, чтобы отвязаться от российской нефти и газа», – сказал он.
26 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от нефти из России, поскольку реалистично смотрит на вопрос энергоснабжения. 27 октября Сийярто объявил, что Венгрия все еще готова принять мирный саммит президентов РФ и США.
Уитакер сообщил накануне, что Венгрия не предпринимает никаких действий по отказу от российской нефти и газа. По его словам, страна не составила каких-либо планов и не сделала шагов по отказу от ресурса.