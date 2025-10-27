Кремль сохраняет принципиальную готовность провести встречу Путина и Трампа

Кремль сохраняет принципиальную готовность провести встречу Путина и ТрампаНо временных ориентиров пока нет, указал Ушаков
Кремль сохраняет готовность к проведению встречи президентов России и США, однако сроки возможного саммита пока не согласованы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Пока временных ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», – заявил Ушаков.
Он напомнил, что по организации предыдущей встречи в Анкоридже стороны смогли быстро договориться.