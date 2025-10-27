Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль сохраняет принципиальную готовность провести встречу Путина и Трампа

Но временных ориентиров пока нет, указал Ушаков
Ведомости

Кремль сохраняет готовность к проведению встречи президентов России и США, однако сроки возможного саммита пока не согласованы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Пока временных ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», – заявил Ушаков.

Он напомнил, что по организации предыдущей встречи в Анкоридже стороны смогли быстро договориться.

Новость дополняется

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте