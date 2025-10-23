Газета
Путин: саммит с Трампом скорее перенесен, чем отменен

Ведомости

Президент США Дональд Трамп говорил о переносе или отмене встречи, но скорее речь идет о ее переносе, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – подчеркнул Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в последнем разговоре по телефону встреча и место ее проведения были предложены Трампом. Путин отметил, что он сказал лидеру США, что такую встречу надо хорошо подготовить.

«И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

Говоря про новые американские санкции, он подчеркнул, что они будут иметь определенные последствия, но серьезно не скажутся на экономическом самочувствии России.

22 октября Трамп объявил о решении отменить встречу с Путиным в Будапеште. По его словам, они не смогли бы достичь того, чего нужно. Трамп сказал: «Поэтому я ее отменил, но мы проведем встречу в будущем».

