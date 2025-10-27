Сийярто: подготовка саммита России и США в Венгрии продолжается
Подготовка к проведению саммита России и США в Венгрии продолжается. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает «РИА Новости».
По его словам, нужно добиться, чтобы по итогам достижимым стало установление мира.
23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Такое заявление он сделал во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте.
Трамп объяснил решение тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине. При этом он не исключил, что встреча с российским лидером может состояться в будущем.
Американский президент также заявил, что считает нынешний момент подходящим для введения новых крупных санкций против России, выразив надежду, что они будут действовать недолго.
22 октября Вашингтон объявил о введении новых ограничений против российских нефтяных компаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 24 октября, что Москва изучает детали санкций и примет ответные меры, исходя из национальных интересов.