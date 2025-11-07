Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп ожидает завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине будет завершен «в ближайшем будущем». Об этом Трамп сказал журналистам в начале встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

«Я унаследовал эту войну, и думаю, что мы завершим ее в ближайшем будущем», – сказал Трамп.

7 ноября Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что в урегулировании кризиса на Украине достигнут значительный прогресс. Американский глава добавил, что рассчитывает, что в какой-то момент Москва и Киев «поступят очень умно» и достигнут урегулирования.

В Кремле не стали комментировать заявления Трампа о подвижках по Украине

Политика / Международные отношения

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление Трампа об определенном прогрессе и подвижках по урегулированию российско-украинского конфликта.

5 ноября Песков говорил, что разговор президента РФ Владимира Путина с Трампом в ближайшее время не планируется, но он может быть оперативно организован. Последний раз лидеры проводили встречу в августе на Аляске.

В октябре президент США анонсировал переговоры с Путиным в Венгрии, но затем отменил встречу. Причиной стало то, что, по мнению Трампа, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь