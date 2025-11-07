Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле не стали комментировать заявления Трампа о подвижках по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление президента США Дональда Трампа о определенном прогрессе и подвижках по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет», – отметил представитель Кремля на брифинге.

7 ноября Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что в урегулировании кризиса на Украине достигнут значительный прогресс. Американский глава добавил, что рассчитывает, что в какой-то момент Москва и Киев «поступят очень умно» и достигнут урегулирования.

Трамп уверен в возможности урегулирования конфликта России и Украины

Политика / Международные отношения

5 ноября Песков говорил, что разговор президента РФ Владимира Путина с Трампом в ближайшее время не планируется, но он может быть оперативно организован. Последний раз лидеры проводили встречу в августе на Аляске.

В октябре президент США анонсировал переговоры с Путиным в Венгрии, но затем отменил встречу. Причиной стало то, что, по мнению Трампа, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте