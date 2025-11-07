В Кремле не стали комментировать заявления Трампа о подвижках по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление президента США Дональда Трампа о определенном прогрессе и подвижках по урегулированию российско-украинского конфликта.
«Какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет», – отметил представитель Кремля на брифинге.
7 ноября Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что в урегулировании кризиса на Украине достигнут значительный прогресс. Американский глава добавил, что рассчитывает, что в какой-то момент Москва и Киев «поступят очень умно» и достигнут урегулирования.
5 ноября Песков говорил, что разговор президента РФ Владимира Путина с Трампом в ближайшее время не планируется, но он может быть оперативно организован. Последний раз лидеры проводили встречу в августе на Аляске.
В октябре президент США анонсировал переговоры с Путиным в Венгрии, но затем отменил встречу. Причиной стало то, что, по мнению Трампа, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.