Трамп уверен в возможности урегулирования конфликта России и Украины
Российско-украинский конфликт будет урегулирован. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, указав на неожиданные для него сложности.
«Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом [РФ Владимиром] Путиным – он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», – сказал он на саммите АТЭС в Республике Корея (цитата по «РИА Новости»).
27 октября Трамп заявил, что урегулировал восемь мировых конфликтов с начала своего президентского срока и уверен, что девятым станет противостояние России и Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соглашался, что Москва разделяет оценки президента США Дональда Трампа относительно решаемости вопросов урегулирования на Украине.