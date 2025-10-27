Трамп посчитал конфликт на Украине девятым из тех, что он урегулирует

В конце сентября Трамп уже говорил, что в мире остался только один нерешенный конфликт. Для его урегулирования, по мнению президента, нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. При этом глава Белого дома заявил, что это можно обеспечить лишь с позиции силы.