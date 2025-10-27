Газета
Главная / Политика /

Трамп посчитал конфликт на Украине девятым из тех, что он урегулирует

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной станет девятым среди тех, которые он смог «урегулировать».

По его словам, он урегулировал восемь противостояний, на подходе девятый. «Я думаю, это будет конфликт России и Украины», – подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября Трамп уже говорил, что в мире остался только один нерешенный конфликт. Для его урегулирования, по мнению президента, нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. При этом глава Белого дома заявил, что это можно обеспечить лишь с позиции силы.

Тогда же он говорил о конфликте в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Президент США отмечал, что если получится все-таки разрешить ближневосточный конфликт, то это будет означать, что он урегулировал восемь конфликтов.

