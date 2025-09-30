Главные заявления Трампа о подлодках, Путине и самой сильной стране в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мире остался только один нерешенный конфликт, который надо урегулировать, и для этого нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. По его словам, это можно обеспечить лишь с позиции силы. Об этом, а также об отношении к российским властям и поддержке Киеву Трамп сказал в своей речи перед сотнями генералов и адмиралов на базе морской пехоты в Квантико (штат Вирджиния).