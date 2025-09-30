Газета
Главная / Политика /

Трамп подтвердил, что направил атомные подлодки к России

Решение, по его словам, стало ответом на угрозу со стороны Москвы
Ведомости

США направили к берегам России несколько атомных подводных лодок. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп  в ходе выступления на базе морской пехоты США в Квантико (штат Вирджиния). Трансляцию речи президента проводил телеканал Fox News.

Трамп объяснил такое решение угрозой, якобы поступившей со стороны Москвы. В частности, из-за упоминания ядерного оружия. 

«Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное"», – пояснил президент США.

1 августа Трамп заявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих регионах». «На случай если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами», – написал он в TruthSocial.

Днем ранее Трамп  резко раскритиковал Медведева, назвав его «провальным бывшим президентом», который, по словам Трампа, «думает, что он все еще у власти». В ответ Медведев заявил, что «нервная реакция» американского президента лишь подтверждает правоту России.

