Медведев в ответ на угрозы Трампа посоветовал ему вспомнить о «ходячих мертвецах»
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на последние высказывания американского лидера Дональда Трампа, в которых тот назвал российского политика «провальным бывшим президентом России, который думает, что он все еще президент».
«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», – заявил Медведев.
Зампред Совбеза также прокомментировал слова Трампа о «мертвой экономике» Индии и России и «заходе на опасную территорию», рекомендовав президенту США вспомнить «свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"». Так на Западе называют систему «Периметр» – комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, который был создан в СССР и используется в России.
Ранее Трамп заявил, что ему безразличны действия России и Индии, и назвал их экономики мертвыми. Американский лидер также передал Медведеву, чтобы он «следил за своими словами».