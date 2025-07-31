Медведев в ответ на угрозы Трампа посоветовал ему вспомнить о «ходячих мертвецах»

Зампред Совбеза также прокомментировал слова Трампа о «мертвой экономике» Индии и России и «заходе на опасную территорию», рекомендовав президенту США вспомнить «свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"». Так на Западе называют систему «Периметр» – комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, который был создан в СССР и используется в России.