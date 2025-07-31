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Трамп резко высказался о Дмитрии Медведеве

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразличны действия России и Индии и назвал их экономики мертвыми. Свое мнение он высказал в соцсети TruthSocial.

«Пусть они [Индия и Россия] вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом», – написал Трамп.

Американский лидер предложил «оставить все, как есть» и передал зампредседателю Совбеза России Дмитрию Медведеву, чтобы он «следил за своими словами». Трамп подчеркнул, что Медведев «заходит на очень опасную территорию» и назвал его «провальным бывшим президентом России, который думает, что он все еще президент».

30 июля Трамп заявил, что США введут против Индии импортные тарифы в 25%, сопоставимые с прежними угрозами этой стране в апреле 2025 г. Это связано с тем, что индийские пошлины «слишком высоки», объяснил президент США. Кроме того, на Дели, одного из крупнейших покупателей российской нефти, Вашингтон наложит тарифный «штраф» за эти закупки на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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