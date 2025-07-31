Трамп резко высказался о Дмитрии Медведеве

«Пусть они [Индия и Россия] вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом», – написал Трамп.