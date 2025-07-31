Трамп грозит Индии тарифами в 25% и штрафом за нефть из России

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, судя по результатам сделок США с Японией и ЕС, у Индии «есть потенциал снизить тарифы» к анонсированным Трампом. Лидия Кулик, руководитель направления по исследованию Индии Школы управления «Сколково», замечает, что и апрельские [пошлины] 26%, и нынешние 25% ниже угроз Китаю, Таиланду, Вьетнаму и даже Бангладеш. По словам научного сотрудника ИСКРАНа Павла Кошкина, Трамп хочет поставить Россию в условия, благоприятные для уступок по Украине, поэтому он «прорабатывает» Индию. По мнению американиста, это целенаправленная тактика, ее диктуют не только инстинкты республиканца, но и квалифицированные советы команды: «Виден поиск уязвимостей России и ее партнеров. Трамп пытается реализовать то, что не сумел сделать Джо Байден. С Китаем сложнее, Пекину невыгодно уступать Трампу».