Трамп грозит Индии тарифами в 25% и штрафом за нефть из России

Трамп грозит Индии тарифами в 25% и штрафом за нефть из РоссииПротекционизм лидера США наложился на его амбиции в части урегулирования ситуации на Украине
США введут против Индии импортные тарифы в 25%, сопоставимые с прежними угрозами этой стране в апреле 2025 г. Причиной этому, как объяснил 30 июля американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, стал тот факт, что индийские пошлины «слишком высоки». Более того, на Дели, одного из крупнейших покупателей российской нефти, Вашингтон наложит тарифный «штраф» за эти закупки на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Трамп пояснил, что, «хотя Индия и является нашим другом», США вели с ней «мало бизнеса». По его мнению, у Вашингтона «с ней огромный дефицит торгового баланса» из-за ее «одних из самых высоких в мире» тарифов и «самых жестких неденежных барьеров». Также Трамп недоволен продолжением конфликта России и Украины. Накануне президент США сократил сроки ультиматума по урегулированию украинского конфликта до 10 дней, после чего покупателям российского сырья, по его словам, грозят пошлины в 100%.
Пока «все хотят» прекращения боев, заметил Трамп, Дели «покупал большую часть военной техники у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем». «Все это не к добру! Таким образом, с 1 августа Индия будет платить пошлину в 25% плюс штраф за вышеуказанное», – резюмировал Трамп. Индийские власти «приняли к сведению» заявление Трампа, но Дели по-прежнему планирует заключить соглашение с Вашингтоном, сообщила вечером 30 июля пресс-служба индийского правительства: «В последние нескольких месяцев Индия и США ведут переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного торгового соглашения. Мы по-прежнему привержены этой цели».
Нынешним угрозам Трампа предшествовало принуждение ЕС 27 июля к значительным уступкам по торговой сделке ради снижения тарифов с обещанных 30% до 15%, а также американо-китайские переговоры в Стокгольме 29 июля, по итогам которых страны договорились продлить «перемирие» еще на 90 дней. Там США тоже продвигали идею отказа КНР от российских энергоносителей. На это китайцы, по словам главы минфина США Скотта Бессента, ответили, что этот вопрос связан с внутренними потребностями их страны.
Давление на Россию
По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, судя по результатам сделок США с Японией и ЕС, у Индии «есть потенциал снизить тарифы» к анонсированным Трампом. Лидия Кулик, руководитель направления по исследованию Индии Школы управления «Сколково», замечает, что и апрельские [пошлины] 26%, и нынешние 25% ниже угроз Китаю, Таиланду, Вьетнаму и даже Бангладеш. По словам научного сотрудника ИСКРАНа Павла Кошкина, Трамп хочет поставить Россию в условия, благоприятные для уступок по Украине, поэтому он «прорабатывает» Индию. По мнению американиста, это целенаправленная тактика, ее диктуют не только инстинкты республиканца, но и квалифицированные советы команды: «Виден поиск уязвимостей России и ее партнеров. Трамп пытается реализовать то, что не сумел сделать Джо Байден. С Китаем сложнее, Пекину невыгодно уступать Трампу».
То, что анонсируемые тарифы не так высоки, – свидетельство нежелания Трампа ссориться с Индией открыто, считает Кулик. «Важна роль Дели как противовеса Китаю, важен растущий индийский рынок. Но перспективы сделки туманны из-за угроз в адрес Москвы».
Индия – один из ключевых партнеров США в Азии. Дели и Вашингтон подчеркивают, что Индия – «крупнейшая демократия в мире». Но она хочет не позволять манипулировать собой, а продолжать лавировать между США, Россией и КНР: «Дели ставят перед жестким выбором. Если Трамп предложит урезать торговлю с Россией, это ударит по Индии. Если она прогнется – покажет непоследовательность».
Сам Трамп ведет себя как выходец из корпоративного мира и проецирует это на внешний мир, напоминает Кошкин, – что видно по прессингу на Европу, добавляет американист: «Кроме давления на Индию, а через нее – на Россию, это продолжение грубой протекционистской политики и предвыборных обещаний в курсе консервативных республиканцев. Требования к «жертвам» сделок похожие: открыть рынок, закупать товары, оружие и энергосырье, согласиться на рост тарифов для своих товаров».
Давление на Индию
ВВП США подрос при торговых войнах
Торговые споры Трамп и премьер Индии Нарендра Моди обсуждали еще в феврале 2025 г. в Вашингтоне. Тогда они объявили, что договорились нарастить торговлю в два раза до $500 млрд к 2030 г. и нивелировать торговый дисбаланс в $100 млрд. Президент США тогда объявил, что Вашингтон «вернет» себе статус «основного поставщика» энергоресурсов Дели, и анонсировал совместную деятельность по мирному атому. Моди пообещал наращивать закупки газа и нефти у США, а Трамп – поставлять индийцам новое оружие, включая истребители пятого поколения F-35.
Но в апреле Индия оказалась среди стран, которым Трамп объявил «торговую войну» с тарифом в 26%. Вскоре американский лидер отсрочил введение тарифов.
Торговый представитель США Джеймисон Грир после угроз Трампа Индии 30 июля заявил, что для соглашения с Дели нужны долгие переговоры, хотя страна проявила «большой интерес к открытию части рынка»: «Но нам нужно еще несколько [раундов] с нашими индийскими друзьями». Источники Reuters с индийской стороны заявили об успешных пяти раундах и ожидании сделки к октябрю. Собеседники допускают тарифы США в 20–25%, но уверены в их «временности» – до заключения соглашений. Times of India сообщает, что прибытие американцев намечено на 25 августа.