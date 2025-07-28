«Трамп играет с Россией в ультиматумы: 50 дней или 10. Ему стоит помнить две вещи: Россия – это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети Х.