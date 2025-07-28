Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев заявил об угрозе столкновения с США из-за нового ультиматума Трампа

Ведомости

Попытки президента США Дональда Трампа выдвигать ультиматумы России представляют собой угрозу, способную привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению с США, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Москвой и Киевом.

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: 50 дней или 10. Ему стоит помнить две вещи: Россия – это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети Х.

Как мировые СМИ отреагировали на новый ультиматум Трампа в адрес России

Политика / Международные отношения

Он подчеркнул, что Москва не станет терпеть давления, вне зависимости от того, кто занимает пост президента США. Политик также предостерег Трампа от повторения подхода бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и потому решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Комментарий прозвучал в Шотландии после его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Американский лидер также выразил разочарование в президенте России Владимире Путине, подчеркнув, что все еще с любовью относится к России и не хотел бы вводить новые санкции. Тем не менее Трамп подтвердил, что готов прибегнуть к вторичным рестрикциям, если за отведенный срок не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных