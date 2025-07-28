Медведев заявил об угрозе столкновения с США из-за нового ультиматума Трампа
Попытки президента США Дональда Трампа выдвигать ультиматумы России представляют собой угрозу, способную привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению с США, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между Москвой и Киевом.
«Трамп играет с Россией в ультиматумы: 50 дней или 10. Ему стоит помнить две вещи: Россия – это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети Х.
Он подчеркнул, что Москва не станет терпеть давления, вне зависимости от того, кто занимает пост президента США. Политик также предостерег Трампа от повторения подхода бывшего президента США Джо Байдена.
Ранее Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и потому решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Комментарий прозвучал в Шотландии после его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американский лидер также выразил разочарование в президенте России Владимире Путине, подчеркнув, что все еще с любовью относится к России и не хотел бы вводить новые санкции. Тем не менее Трамп подтвердил, что готов прибегнуть к вторичным рестрикциям, если за отведенный срок не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта.