Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Как мировые СМИ отреагировали на новый ультиматум Трампа в адрес России

Журналисты пытаются разгадать, что на самом деле сделает Трамп, когда время истечет
Елена Вострикова
Jacquelyn Martin / AP
Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и потому решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Комментарий прозвучал в Шотландии после его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Американский лидер также выразил разочарование в президенте России Владимире Путине, подчеркнув, что все еще с любовью относится к России и не хотел бы вводить санкции. Тем не менее Трамп подтвердил, что готов прибегнуть к вторичным рестрикциям, если за отведенный срок не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта.

О том, как мировые СМИ отреагировали на резонансное заявление американского лидера, – в материале «Ведомостей».

Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным

Политика / Международные отношения

The Guardian

«Этот новый срок знаменует собой резкое ускорение процесса в отношении России и Украины и будет приветствоваться в Киеве. Владимир Зеленский и его главный помощник Андрей Ермак поблагодарили Дональда Трампа в социальных сетях, отметив, что он «твердо стоит на своем и ясно дает понять, что мир достигается силой». Но ключевой вопрос остается открытым: что сделает Трамп на самом деле, когда время истечет?».

Der Spiegel

«В течение нескольких месяцев президент США Трамп был чрезвычайно мягок с Владимиром Путиным – теперь он может усилить давление: у главы Кремля осталось всего 10–12 дней на то, чтобы договориться с Украиной. Новый крайний срок Трамп, по его собственным словам, хочет официально подтвердить в понедельник вечером или во вторник. Так что объявление об этом пока не слишком конкретное».

CNN

«Нет смысла ждать», – сказал Трамп журналистам. Он повторил свою угрозу Путину о том, что в случае срыва сроков он введет вторичные санкции против стран, ведущих бизнес с Россией».

Politico

«Трамп неоднократно звонил Путину, но так и не добился существенного прогресса в прекращении конфликта на Украине, хотя во время предвыборной кампании 2024 г. обещал, что боевые действия прекратятся в течение одного дня. Третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, состоявшийся на прошлой неделе, завершился без достижения соглашения о прекращении огня. По мере того, как попытки добиться прекращения огня терпят неудачу, Трамп начал высказывать редкую для себя критику в адрес Путина».

The Wall Street Journal

«Президент Трамп заявил, что даст президенту России Владимиру Путину 10 или 12 дней на то, чтобы договориться о прекращении огня с Украиной, иначе он столкнется с усилением экономического давления со стороны США. Таким образом он пытается усадить российского лидера за стол переговоров».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных