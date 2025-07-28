Как мировые СМИ отреагировали на новый ультиматум Трампа в адрес России

Как мировые СМИ отреагировали на новый ультиматум Трампа в адрес РоссииЖурналисты пытаются разгадать, что на самом деле сделает Трамп, когда время истечет
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине и потому решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Комментарий прозвучал в Шотландии после его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американский лидер также выразил разочарование в президенте России Владимире Путине, подчеркнув, что все еще с любовью относится к России и не хотел бы вводить санкции. Тем не менее Трамп подтвердил, что готов прибегнуть к вторичным рестрикциям, если за отведенный срок не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта.
О том, как мировые СМИ отреагировали на резонансное заявление американского лидера, – в материале «Ведомостей».
«Этот новый срок знаменует собой резкое ускорение процесса в отношении России и Украины и будет приветствоваться в Киеве. Владимир Зеленский и его главный помощник Андрей Ермак поблагодарили Дональда Трампа в социальных сетях, отметив, что он «твердо стоит на своем и ясно дает понять, что мир достигается силой». Но ключевой вопрос остается открытым: что сделает Трамп на самом деле, когда время истечет?».
«В течение нескольких месяцев президент США Трамп был чрезвычайно мягок с Владимиром Путиным – теперь он может усилить давление: у главы Кремля осталось всего 10–12 дней на то, чтобы договориться с Украиной. Новый крайний срок Трамп, по его собственным словам, хочет официально подтвердить в понедельник вечером или во вторник. Так что объявление об этом пока не слишком конкретное».
«Нет смысла ждать», – сказал Трамп журналистам. Он повторил свою угрозу Путину о том, что в случае срыва сроков он введет вторичные санкции против стран, ведущих бизнес с Россией».
«Трамп неоднократно звонил Путину, но так и не добился существенного прогресса в прекращении конфликта на Украине, хотя во время предвыборной кампании 2024 г. обещал, что боевые действия прекратятся в течение одного дня. Третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, состоявшийся на прошлой неделе, завершился без достижения соглашения о прекращении огня. По мере того, как попытки добиться прекращения огня терпят неудачу, Трамп начал высказывать редкую для себя критику в адрес Путина».
«Президент Трамп заявил, что даст президенту России Владимиру Путину 10 или 12 дней на то, чтобы договориться о прекращении огня с Украиной, иначе он столкнется с усилением экономического давления со стороны США. Таким образом он пытается усадить российского лидера за стол переговоров».