Как мировые СМИ отреагировали на новый ультиматум Трампа в адрес России

«Трамп неоднократно звонил Путину, но так и не добился существенного прогресса в прекращении конфликта на Украине, хотя во время предвыборной кампании 2024 г. обещал, что боевые действия прекратятся в течение одного дня. Третий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, состоявшийся на прошлой неделе, завершился без достижения соглашения о прекращении огня. По мере того, как попытки добиться прекращения огня терпят неудачу, Трамп начал высказывать редкую для себя критику в адрес Путина».