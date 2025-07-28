Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным

Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах с ПутинымТак он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером
Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на своем гольф-курорте в Шотландии.
«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – пояснил он.
28 июля президент США резко высказался по вопросу российско-украинского конфликта. Он заявил, что разочарован в Путине, и сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с 50 до 10–12 дней.
До этого, 22 июля, Трамп допустил возможность встречи с Путиным в ходе поездки в Китай. По его словам, он получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина.
19 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин посетит Пекин, где 2 сентября проведет встречу с Си. В Кремле заявили, что встречу президентов России и США Путина и Трампа в Китае теоретически нельзя исключать, если лидеры одновременно окажутся в одном городе.