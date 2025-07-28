Песков назвал условие для встречи Путина и Трампа в Китае

«Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе. Но пока, еще раз повторяю, никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется», – сказал Песков.