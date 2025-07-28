Песков назвал условие для встречи Путина и Трампа в Китае
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае теоретически нельзя исключать, если лидеры одновременно окажутся в одном городе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, предметной подготовки к встрече не ведется, так как согласованные контакты на этот счет отсутствуют. При этом Путин, как он сам говорил, готовится к визиту в Китай.
«Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе. Но пока, еще раз повторяю, никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется», – сказал Песков.
22 июля Трамп допустил возможность встречи с Путиным в ходе поездки в Китай. По его словам, он получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер добавил, что в Вашингтоне скоро примут «соответствующие решения». Си пригласил Трампа в Китай в ходе телефонного разговора 5 июня.
19 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин посетит Пекин, где 2 сентября проведет встречу с Си. Визит приурочен к празднованию 80-летия победы над Японией. Планируется, что лидеры примут участие в мероприятиях, посвященных победе над Японией и окончанию Второй мировой войны.