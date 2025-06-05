Си пригласил Трампа в Китай

Источники издания указывали, что китайская сторона с осторожностью относится к публичной дипломатии Трампа. В Пекине были встревожены его эмоциональными выступлениями и резонансными встречами с рядом мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Это, по мнению источников, стало причиной нежелания Си выходить на прямую связь с Трампом до этого.