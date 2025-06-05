Си пригласил Трампа в Китай

Си пригласил Трампа в КитайАмериканский президент заявил, что они обсуждали торговую сделку
В ходе телефонного разговора лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились провести встречу делегаций двух стран, а также обменялись приглашениями о визитах. Об этом рассказал американский президент в социальной сети Truth Social.
Американскую сторону на переговорах представят глава минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир. Место встречи будет определено позже.
Трамп также рассказал, что он обсудил с Си тонкости недавно заключенной между странами торговой сделки. Больше не должно возникать никаких вопросов относительно сложности редкоземельных металлов, добавил глава США.
Кроме того, Си пригласил Трампа и первую леди Меланию посетить Китай. Американский лидер, в свою очередь, ответил взаимностью.
4 июня издание Politico писало, что Трамп добивался разговора с китайским лидером, рассчитывая таким образом стабилизировать шаткое перемирие в торговом противостоянии. Американский президент уверен, что личный контакт с Си может ускорить пересмотр китайско-американских торговых соглашений, объем которых превышает $600 млрд.
Источники издания указывали, что китайская сторона с осторожностью относится к публичной дипломатии Трампа. В Пекине были встревожены его эмоциональными выступлениями и резонансными встречами с рядом мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Это, по мнению источников, стало причиной нежелания Си выходить на прямую связь с Трампом до этого.
В тот же день, 4 июня, Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что всегда испытывал симпатию к Си, но признал, что вести переговоры с китайским лидером «чрезвычайно сложно», поскольку тот обладает «очень жестким» характером.