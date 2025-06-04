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Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина очень жестким

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что ему всегда нравился председатель КНР Си Цзиньпин, однако с ним «чрезвычайно сложно» заключать договоры. Она написал об этом в своей социальной сети Truth Social, назвав китайского лидера очень жестким.

4 июня издание Politico написало, что правительство КНР было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете во время «громких» встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. По мнению американского лидера, передает Politico, телефонный разговор с Си Цзиньпином поможет перезапустить торговые переговоры двух стран. Однако из-за реакции Китая на высказывания Трампа, даже если контакт состоится на этой неделе, прорыв, на который надеется президент США, вряд ли произойдет, считают авторы материала.

31 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток сдерживания. Он отметил, что исходящая от Китая угроза реальна и она может быть неминуемой. 1 июня глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS прокомментировал слова Хегсета. По его словам, США не хотят полностью разрывать экономические отношения с Китаем, но стремятся минимизировать риски, связанные с рядом товаров, например, полупроводниками и лекарствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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