Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина очень жестким
Президент США Дональд Трамп объявил, что ему всегда нравился председатель КНР Си Цзиньпин, однако с ним «чрезвычайно сложно» заключать договоры. Она написал об этом в своей социальной сети Truth Social, назвав китайского лидера очень жестким.
4 июня издание Politico написало, что правительство КНР было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете во время «громких» встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. По мнению американского лидера, передает Politico, телефонный разговор с Си Цзиньпином поможет перезапустить торговые переговоры двух стран. Однако из-за реакции Китая на высказывания Трампа, даже если контакт состоится на этой неделе, прорыв, на который надеется президент США, вряд ли произойдет, считают авторы материала.
31 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток сдерживания. Он отметил, что исходящая от Китая угроза реальна и она может быть неминуемой. 1 июня глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS прокомментировал слова Хегсета. По его словам, США не хотят полностью разрывать экономические отношения с Китаем, но стремятся минимизировать риски, связанные с рядом товаров, например, полупроводниками и лекарствами.