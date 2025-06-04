Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина очень жестким

31 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток сдерживания. Он отметил, что исходящая от Китая угроза реальна и она может быть неминуемой. 1 июня глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS прокомментировал слова Хегсета. По его словам, США не хотят полностью разрывать экономические отношения с Китаем, но стремятся минимизировать риски, связанные с рядом товаров, например, полупроводниками и лекарствами.