Министр финансов США заявил о нежелании разрывать сотрудничество с КНР
США не хотят полностью разрывать экономические отношения с Китаем, но стремятся минимизировать риски, связанные с рядом товаров, например, полупроводниками и лекарствами, сообщил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS.
Глава ведомства прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета, который 31 мая заявил о готовности страны «сражаться и побеждать» Китай. По словам главы Пентагона, Китай демонстрирует желание коренным образом изменить статус-кво в регионе и для США это реальная угроза, которая может быть неминуемой. После этого Китай обвинил главу Пентагона в попытке «разжечь раздор» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Я думаю, что министр Хегсет напомнил всем, что во время [пандемии] коронавируса Китай был ненадежным партнером, а мы пытаемся снизить риски», – сказал Бессент на вопрос о высказывании Хегсета.
30 мая стало известно, что США и КНР готовят телефонный разговор лидеров двух стран из-за торгового спора. Обеспокоенные действиями Китая по ограничению доступа к редкоземельным минералам американские власти стараются найти альтернативные пути обеспечения промышленной безопасности. Они не намерены отказываться от стратегического курса на переориентацию цепочек поставок, говорил Бессент.