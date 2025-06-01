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Министр финансов США заявил о нежелании разрывать сотрудничество с КНР

Ведомости

США не хотят полностью разрывать экономические отношения с Китаем, но стремятся минимизировать риски, связанные с рядом товаров, например, полупроводниками и лекарствами, сообщил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS.

Глава ведомства прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета, который 31 мая заявил о готовности страны «сражаться и побеждать» Китай. По словам главы Пентагона, Китай демонстрирует желание коренным образом изменить статус-кво в регионе и для США это реальная угроза, которая может быть неминуемой. После этого Китай обвинил главу Пентагона в попытке «разжечь раздор» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Я думаю, что министр Хегсет напомнил всем, что во время [пандемии] коронавируса Китай был ненадежным партнером, а мы пытаемся снизить риски», – сказал Бессент на вопрос о высказывании Хегсета.

30 мая стало известно, что США и КНР готовят телефонный разговор лидеров двух стран из-за торгового спора. Обеспокоенные действиями Китая по ограничению доступа к редкоземельным минералам американские власти стараются найти альтернативные пути обеспечения промышленной безопасности. Они не намерены отказываться от стратегического курса на переориентацию цепочек поставок, говорил Бессент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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