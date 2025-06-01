Министр финансов США заявил о нежелании разрывать сотрудничество с КНР

Глава ведомства прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета, который 31 мая заявил о готовности страны «сражаться и побеждать» Китай. По словам главы Пентагона, Китай демонстрирует желание коренным образом изменить статус-кво в регионе и для США это реальная угроза, которая может быть неминуемой. После этого Китай обвинил главу Пентагона в попытке «разжечь раздор» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.