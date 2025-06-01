Китай обвинил главу Пентагона в разжигании раздора в Азии
Правительство Китая обвинило главу минобороны США Пита Хегсета в попытке «разжечь раздор» в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за его речи на конференции по обороне в Сингапуре. Соответствующее заявление 1 июня опубликовал китайский МИД.
Министр обороны накануне в ходе конференции Shangri-La Dialogue заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток сдерживания. По его словам, Китай демонстрирует желание коренным образом изменить статус-кво в регионе, исходящая от Пекина угроза реальна.
«Хегсет намеренно проигнорировал призыв к миру и развитию со стороны стран региона и вместо этого расхваливал менталитет холодной войны для блоковой конфронтации, очернял Китай клеветническими обвинениями и ложно называл Китай «угрозой», – говорится в заявлении китайского министерства.
Высказывания министра были «полны провокаций», они были нацелены на то, чтобы «посеять раздор», считают в МИДе. По мнению Пекина, США являются основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, действия Вашингтона превращают Азию «в пороховую бочку». В ведомстве также призвали США не вмешиваться в тайваньский вопрос и не использовать его в качестве рычага давления на Китай.