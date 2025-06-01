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Китай обвинил главу Пентагона в разжигании раздора в Азии

Ведомости

Правительство Китая обвинило главу минобороны США Пита Хегсета в попытке «разжечь раздор» в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за его речи на конференции по обороне в Сингапуре. Соответствующее заявление 1 июня опубликовал китайский МИД.

Министр обороны накануне в ходе конференции Shangri-La Dialogue заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток сдерживания. По его словам, Китай демонстрирует желание коренным образом изменить статус-кво в регионе, исходящая от Пекина угроза реальна.

«Хегсет намеренно проигнорировал призыв к миру и развитию со стороны стран региона и вместо этого расхваливал менталитет холодной войны для блоковой конфронтации, очернял Китай клеветническими обвинениями и ложно называл Китай «угрозой», – говорится в заявлении китайского министерства.

Высказывания министра были «полны провокаций», они были нацелены на то, чтобы «посеять раздор», считают в МИДе. По мнению Пекина, США являются основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, действия Вашингтона превращают Азию «в пороховую бочку». В ведомстве также призвали США не вмешиваться в тайваньский вопрос и не использовать его в качестве рычага давления на Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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