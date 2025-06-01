Китай обвинил главу Пентагона в разжигании раздора в Азии

Высказывания министра были «полны провокаций», они были нацелены на то, чтобы «посеять раздор», считают в МИДе. По мнению Пекина, США являются основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, действия Вашингтона превращают Азию «в пороховую бочку». В ведомстве также призвали США не вмешиваться в тайваньский вопрос и не использовать его в качестве рычага давления на Китай.