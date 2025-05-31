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Глава Пентагона заявил о готовности США «сражаться и побеждать» Китай

Ведомости

Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток сдерживания. Об этом объявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Если сдерживание провалится и поступит приказ от главнокомандующего, мы готовы делать то, что у министерства обороны [США] получается лучше всего, – сражаться и решительно побеждать», – сказал он (цитата по ТАСС).

Глава Пентагона отметил, что Китай демонстрирует желание коренным образом изменить статус-кво в регионе, которое США не могут игнорировать. По его словам, исходящая от Китая угроза реальна и она может быть неминуемой.

Сейчас США и Китай находятся в состоянии торгового конфликта. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, позже установив для Китая самый высокий тариф – 145%. Пекин в ответ установил пошлины в размере 125%.

Вашингтон и Пекин проводят переговоры по соглашению о пошлинах. CNN передавал 30 мая, что администрация Трампа рассматривает возможность проведения телефонных переговоров между главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках усилий по деэскалации торгового конфликта и продвижения женевских договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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