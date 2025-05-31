Глава Пентагона заявил о готовности США «сражаться и побеждать» Китай
Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но готов «сражаться и побеждать» в случае провала попыток сдерживания. Об этом объявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Если сдерживание провалится и поступит приказ от главнокомандующего, мы готовы делать то, что у министерства обороны [США] получается лучше всего, – сражаться и решительно побеждать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава Пентагона отметил, что Китай демонстрирует желание коренным образом изменить статус-кво в регионе, которое США не могут игнорировать. По его словам, исходящая от Китая угроза реальна и она может быть неминуемой.
Сейчас США и Китай находятся в состоянии торгового конфликта. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, позже установив для Китая самый высокий тариф – 145%. Пекин в ответ установил пошлины в размере 125%.
Вашингтон и Пекин проводят переговоры по соглашению о пошлинах. CNN передавал 30 мая, что администрация Трампа рассматривает возможность проведения телефонных переговоров между главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках усилий по деэскалации торгового конфликта и продвижения женевских договоренностей.