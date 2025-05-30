США и КНР готовят телефонный разговор лидеров двух стран из-за торгового спора
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения телефонных переговоров между главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках усилий по деэскалации торгового конфликта и продвижения женевских договоренностей. Об этом сообщает CNN.
Как рассказал министр финансов Скотт Бессент, курирующий двусторонние переговоры, следующая фаза консультаций может включать личный контакт лидеров. «Учитывая масштаб переговоров, учитывая их сложность, это потребует от обоих лидеров согласования друг с другом», – заявил он.
Бессент отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс, США не намерены отказываться от стратегического курса на переориентацию цепочек поставок, в том числе в критически важных отраслях. На фоне обеспокоенности действиями Китая по ограничению доступа к редкоземельным минералам американские власти продолжают искать альтернативные пути обеспечения промышленной безопасности.
В Пекине меры США вызвали резкую реакцию. Китайское внешнеполитическое ведомство назвало ограничения, включая визовые решения, «политически мотивированными и дискриминационными».
В Белом доме тем временем подчеркивают, что неэффективное участие Китая в переговорах будет иметь последствия. «Женевское соглашение стало важным первым шагом на пути к заключению окончательной торговой сделки с Китаем», – заявил представитель администрации Белого дома. Переговоры продолжаются, однако точная дата нового раунда пока не определена.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Пекин в ответ установил пошлины в размере 125%.
В конце мая стало известно, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA) не дает Трампу права вводить глобальные «зеркальные пошлины», поэтому большинство уже действующих тарифных ограничений отменяется. Это следует из решения суда США по международной торговле.
Согласно решению суда, в течение 10 дней после публикации этого решения администрация обязана предпринять меры для отмены пошлин. Вместе с тем постановление не затрагивает тарифы на отдельные категории товаров – алюминий, сталь, автомобили.
Ранее Бессент в интервью Fox News заявил, что американо-китайские переговоры по торговым пошлинам «немного зашли в тупик».