США и КНР готовят телефонный разговор лидеров двух стран из-за торгового спора

В Белом доме тем временем подчеркивают, что неэффективное участие Китая в переговорах будет иметь последствия. «Женевское соглашение стало важным первым шагом на пути к заключению окончательной торговой сделки с Китаем», – заявил представитель администрации Белого дома. Переговоры продолжаются, однако точная дата нового раунда пока не определена.