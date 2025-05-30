Дональду Трампу хотят запретить вести торговые войны

Дональду Трампу хотят запретить вести торговые войныСуд заблокировал введенные им 2 апреля «зеркальные пошлины»
Закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA) не дает Трампу права вводить глобальные «зеркальные пошлины», поэтому большинство уже действующих тарифных ограничений отменяется. Об этом говорится в решении суда США по международной торговле, опубликованном в картотеке на сайте инстанции в ночь на 29 мая по мск.
Решение суда касается всех исполнительных указов президента, касающихся введения пошлин по причине чрезвычайной ситуации и подписанных Трампом после возвращения в Белый дом 20 января, включая среднюю общую пошлину в 10% для большинства стран мира, объявленную в апреле. Иначе говоря, приостановлены все пошлины, введенные на основе IEEPA. В течение 10 дней после публикации этого решения администрация обязана предпринять меры для отмены пошлин. При этом нынешнее решение не затрагивает тарифы на отдельные категории товаров – алюминий, сталь, автомобили, – так как эта часть штрафных мер была введена на основе другой нормативно-правовой базы.
Замруководителя аппарата Белого дома и советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер прокомментировал решение суда у себя в Х (экс-Twitter) таким образом: «Мы живем при судебной тирании». При этом коллегия состояла из трех судей, назначенных президентами США Рональдом Рейганом (1981–1989 гг.), Бараком Обамой (2009–2017 гг.) и самим Трампом (первый срок в 2017–2021 гг.).
После обнародования решения суда по международной торговле администрация практически сразу подала туда уведомление об апелляционной жалобе, текст которого был опубликован порталом Axios. Дальнейшее решение о возобновлении тарифного режима или утверждении решения нижестоящей инстанции будет принимать Апелляционный суд США по федеральному округу.
Согласно конституции США, торговая политика, в частности применение пошлин, входит в зону ответственности конгресса. Но во второй половине XX в., особенно в 1960–1970-е гг., возможности исполнительной власти на этом направлении стали постепенно расширяться в связи с необходимостью быстро принимать решения в годы холодной войны. Было принято несколько соответствующих законов, помимо IEEPA.
Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив «зеркальные пошлины» (якобы равные ограничениям на американские товары) в отношении 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая. К тому моменту пошлины на китайский импорт достигли 145% (а на отдельные позиции – 245% с учетом предыдущих пошлин). Но уже в середине месяца США временно освободили китайские смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин». А 12 мая Китай и США заявили о намерении снизить тарифную ставку на 115% к 14 мая. Кроме того, в конце месяца Трамп отложил введение 50%-ных пошлин на товары из Евросоюза до 9 июля. В нынешней ситуации их введение в июле остается под вопросом.
Решение суда не окажет немедленного влияния на инфляционные тренды в США и экономическую ситуацию в стране, так как оно еще более запутывает ситуацию с тарифами и добавляет неопределенности, говорит руководитель Отдела экономических исследований ИСКРАНа Евгений Хорошилов. Эксперт полагает, что торговые переговоры с другими странами теперь будут осложнены. По мнению эксперта, администрации предстоят судебные баталии, возможно, вплоть до Верховного суда. Но он подчеркнул, что для тарифов, которые сейчас заблокированы, может быть найдена иная юридическая база. Например, в свой первый срок Трамп довольно часто обращался к части 301 Закона о торговле 1974 г. или к его же части 122. Проблема заключается в том, что применение оставшихся инструментов может потребовать больше времени и в некоторых случаях они будут срочными. Например, пошлины на основании части 122 не могут превышать 15% и действуют 150 дней, после чего закон требует их утверждения конгрессом. Для внешнеторговой стратегии президента Трампа данное решение суда станет досадной помехой, а не непреодолимым препятствием, резюмировал Хорошилов.