Дональду Трампу хотят запретить вести торговые войны

Решение суда не окажет немедленного влияния на инфляционные тренды в США и экономическую ситуацию в стране, так как оно еще более запутывает ситуацию с тарифами и добавляет неопределенности, говорит руководитель Отдела экономических исследований ИСКРАНа Евгений Хорошилов. Эксперт полагает, что торговые переговоры с другими странами теперь будут осложнены. По мнению эксперта, администрации предстоят судебные баталии, возможно, вплоть до Верховного суда. Но он подчеркнул, что для тарифов, которые сейчас заблокированы, может быть найдена иная юридическая база. Например, в свой первый срок Трамп довольно часто обращался к части 301 Закона о торговле 1974 г. или к его же части 122. Проблема заключается в том, что применение оставшихся инструментов может потребовать больше времени и в некоторых случаях они будут срочными. Например, пошлины на основании части 122 не могут превышать 15% и действуют 150 дней, после чего закон требует их утверждения конгрессом. Для внешнеторговой стратегии президента Трампа данное решение суда станет досадной помехой, а не непреодолимым препятствием, резюмировал Хорошилов.