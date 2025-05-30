Финансовые власти США отмечают «тупик» в торговых переговорах с Китаем
Американо-китайские переговоры по торговым пошлинам «немного зашли в тупик». Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Пекин в ответ установил пошлины в размере 125%.
Трамп позже снизил пошлины до 10% для всех стран, кроме КНР.
В конце мая стало известно, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA) не дает Трампу права вводить глобальные «зеркальные пошлины», поэтому большинство уже действующих тарифных ограничений отменяется. Это следует из решения суда США по международной торговле.
Согласно решению суда, в течение 10 дней после публикации этого решения администрация обязана предпринять меры для отмены пошлин. Вместе с тем, постановление не затрагивает тарифы на отдельные категории товаров – алюминий, сталь, автомобили.