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Финансовые власти США отмечают «тупик» в торговых переговорах с Китаем

Ведомости

Американо-китайские переговоры по торговым пошлинам «немного зашли в тупик». Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News.

«Я бы сказал, что они немного зашли в тупик», – сказал он (цитата по The Hill).

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Пекин в ответ установил пошлины в размере 125%.

Трамп позже снизил пошлины до 10% для всех стран, кроме КНР.

В конце мая стало известно, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA) не дает Трампу права вводить глобальные «зеркальные пошлины», поэтому большинство уже действующих тарифных ограничений отменяется. Это следует из решения суда США по международной торговле.

Согласно решению суда, в течение 10 дней после публикации этого решения администрация обязана предпринять меры для отмены пошлин. Вместе с тем, постановление не затрагивает тарифы на отдельные категории товаров – алюминий, сталь, автомобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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