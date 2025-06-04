Politico: Си не стремится к контактам с Трампом из-за его скандала с Зеленским

По данным издания, правительство КНР было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете. Речь, в том числе, о его «громких» встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Эти события, по данным издания, заставляют Пекин с осторожностью относиться к дипломатии на уровне лидеров. По словам экс-заместителя старшего директора Совета национальной безопасности по Китаю и Тайваню в администрации Байдена Раша Доши, Пекин считает президента Трампа непредсказуемым, и это «создает репутационные риски» для Си.