Politico: Си не стремится к контактам с Трампом из-за его скандала с Зеленским
По мнению президента США Дональда Трампа, телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином поможет перезапустить торговые переговоры двух стран. При этом, даже если контакт состоится на этой неделе, прорыв, на который надеется американский лидер, вряд ли произойдет, пишет Politico.
По данным издания, правительство КНР было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете. Речь, в том числе, о его «громких» встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Эти события, по данным издания, заставляют Пекин с осторожностью относиться к дипломатии на уровне лидеров. По словам экс-заместителя старшего директора Совета национальной безопасности по Китаю и Тайваню в администрации Байдена Раша Доши, Пекин считает президента Трампа непредсказуемым, и это «создает репутационные риски» для Си.
По словам источника газеты, американская администрация находится под «большим давлением» из-за блокирования Китаем поставок критически важных минералов. Собеседник выразил мнение, что Си не заинтересован в экспорте редкоземельных металлов или магнитов в США. При этом он назвал «весьма вероятным», что Си примет звонок Трампа и выслушает его.
30 мая CNN сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность телефонных переговоров между президентом США и председателем КНР в рамках усилий по деэскалации торгового конфликта и продвижения женевских договоренностей. 31 мая министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но в случае провала попыток сдерживания готов «сражаться и побеждать».