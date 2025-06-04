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Politico: Си не стремится к контактам с Трампом из-за его скандала с Зеленским

Ведомости

По мнению президента США Дональда Трампа, телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином поможет перезапустить торговые переговоры двух стран. При этом, даже если контакт состоится на этой неделе, прорыв, на который надеется американский лидер, вряд ли произойдет, пишет Politico.

По данным издания, правительство КНР было потрясено публичными выступлениями Трампа в Овальном кабинете. Речь, в том числе, о его «громких» встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Эти события, по данным издания, заставляют Пекин с осторожностью относиться к дипломатии на уровне лидеров. По словам экс-заместителя старшего директора Совета национальной безопасности по Китаю и Тайваню в администрации Байдена Раша Доши, Пекин считает президента Трампа непредсказуемым, и это «создает репутационные риски» для Си.

По словам источника газеты, американская администрация находится под «большим давлением» из-за блокирования Китаем поставок критически важных минералов. Собеседник выразил мнение, что Си не заинтересован в экспорте редкоземельных металлов или магнитов в США. При этом он назвал «весьма вероятным», что Си примет звонок Трампа и выслушает его.

30 мая CNN сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность телефонных переговоров между президентом США и председателем КНР в рамках усилий по деэскалации торгового конфликта и продвижения женевских договоренностей. 31 мая министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, но в случае провала попыток сдерживания готов «сражаться и побеждать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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