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В ходе телефонного разговора Трамп и Си не обсуждали украинский конфликт

Ведомости

Главы США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин не обсуждали украинский конфликта. Об этом рассказал американский президент в социальной сети Truth Social.

«Разговор был почти полностью посвящен торговле. Не обсуждалось ничего, касающегося России, Украины или Ирана», – отметил он.

По словам Трампа, беседа глав государств продолжалась примерно полтора часа и завершилась позитивно для обеих стран.

О том, что Си и Трамп провели телефонный разговор, сообщало агентство «Синьхуа». Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

4 июня издание Politico писало, что Трамп добивался разговора с китайским лидером, рассчитывая таким образом стабилизировать шаткое перемирие в торговом противостоянии. Американский президент уверен, что личный контакт с Си может ускорить пересмотр китайско-американских торговых соглашений, объем которых превышает $600 млрд.

Источники издания указывали, что китайская сторона с осторожностью относится к публичной дипломатии Трампа. В Пекине были встревожены его эмоциональными выступлениями и резонансными встречами с рядом мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Это, по мнению источников, стало причиной нежелания Си выходить на прямую связь с Трампом до этого.

В тот же день, 4 июня, Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что всегда испытывал симпатию к Си Цзиньпину, но признал, что вести переговоры с китайским лидером «чрезвычайно сложно», поскольку тот обладает «очень жестким» характером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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