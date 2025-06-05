В ходе телефонного разговора Трамп и Си не обсуждали украинский конфликт
Главы США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин не обсуждали украинский конфликта. Об этом рассказал американский президент в социальной сети Truth Social.
«Разговор был почти полностью посвящен торговле. Не обсуждалось ничего, касающегося России, Украины или Ирана», – отметил он.
По словам Трампа, беседа глав государств продолжалась примерно полтора часа и завершилась позитивно для обеих стран.
О том, что Си и Трамп провели телефонный разговор, сообщало агентство «Синьхуа». Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
4 июня издание Politico писало, что Трамп добивался разговора с китайским лидером, рассчитывая таким образом стабилизировать шаткое перемирие в торговом противостоянии. Американский президент уверен, что личный контакт с Си может ускорить пересмотр китайско-американских торговых соглашений, объем которых превышает $600 млрд.
Источники издания указывали, что китайская сторона с осторожностью относится к публичной дипломатии Трампа. В Пекине были встревожены его эмоциональными выступлениями и резонансными встречами с рядом мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Это, по мнению источников, стало причиной нежелания Си выходить на прямую связь с Трампом до этого.
В тот же день, 4 июня, Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что всегда испытывал симпатию к Си Цзиньпину, но признал, что вести переговоры с китайским лидером «чрезвычайно сложно», поскольку тот обладает «очень жестким» характером.