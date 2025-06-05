Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговорЭто первый подтвержденный обеими сторонами разговор лидеров стран после инаугурации республиканца
Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Агентство «Синьхуа» отмечает, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Подробностей и деталей о прошедшей беседе лидеров стран пока нет.
4 июня издание Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп активно добивался разговора с китайским лидером, рассчитывая таким образом стабилизировать шаткое перемирие в продолжающемся торговом противостоянии. Американский президент уверен, что личный контакт с Си может ускорить пересмотр китайско-американских торговых соглашений, объем которых превышает $600 млрд. Однако, по данным издания, эта уверенность противоречит сложному положению, в котором оказались США, пытаясь оказать давление на Китай, чтобы тот фундаментально перестроил их торговые отношения.
Также источники Politico указывали, что китайская сторона с осторожностью относится к публичной дипломатии Трампа. В Пекине были встревожены его эмоциональными выступлениями и резонансными встречами с рядом мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Это, по мнению источников, стало причиной нежелания Си выходить на прямую связь с Трампом до этого.
В тот же день, 4 июня, Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что всегда испытывал симпатию к Си Цзиньпину, но признал, что вести переговоры с китайским лидером «чрезвычайно сложно», поскольку тот обладает «очень жестким» характером.
31 мая глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США не стремятся к конфликту с Пекином, но они готовы «сражаться и побеждать», если меры сдерживания окажутся безрезультатными. 1 июня министр финансов Скотт Бессент уточнил, что США не планируют полного разрыва торговых связей с КНР, но стремятся снизить зависимость от Китая в стратегических сферах, включая производство полупроводников и фармацевтику.