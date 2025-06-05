Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

4 июня издание Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп активно добивался разговора с китайским лидером, рассчитывая таким образом стабилизировать шаткое перемирие в продолжающемся торговом противостоянии. Американский президент уверен, что личный контакт с Си может ускорить пересмотр китайско-американских торговых соглашений, объем которых превышает $600 млрд. Однако, по данным издания, эта уверенность противоречит сложному положению, в котором оказались США, пытаясь оказать давление на Китай, чтобы тот фундаментально перестроил их торговые отношения.