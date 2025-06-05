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Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Это первый подтвержденный обеими сторонами разговор лидеров стран после инаугурации республиканца
Ведомости

Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Агентство «Синьхуа» отмечает, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Подробностей и деталей о прошедшей беседе лидеров стран пока нет.

4 июня издание Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп активно добивался разговора с китайским лидером, рассчитывая таким образом стабилизировать шаткое перемирие в продолжающемся торговом противостоянии. Американский президент уверен, что личный контакт с Си может ускорить пересмотр китайско-американских торговых соглашений, объем которых превышает $600 млрд. Однако, по данным издания, эта уверенность противоречит сложному положению, в котором оказались США, пытаясь оказать давление на Китай, чтобы тот фундаментально перестроил их торговые отношения.

Также источники Politico указывали, что китайская сторона с осторожностью относится к публичной дипломатии Трампа. В Пекине были встревожены его эмоциональными выступлениями и резонансными встречами с рядом мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу. Это, по мнению источников, стало причиной нежелания Си выходить на прямую связь с Трампом до этого.

В тот же день, 4 июня, Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что всегда испытывал симпатию к Си Цзиньпину, но признал, что вести переговоры с китайским лидером «чрезвычайно сложно», поскольку тот обладает «очень жестким» характером.

31 мая глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США не стремятся к конфликту с Пекином, но они готовы «сражаться и побеждать», если меры сдерживания окажутся безрезультатными. 1 июня министр финансов Скотт Бессент уточнил, что США не планируют полного разрыва торговых связей с КНР, но стремятся снизить зависимость от Китая в стратегических сферах, включая производство полупроводников и фармацевтику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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