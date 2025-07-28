Трамп сократит срок ультиматума по Украине

14 июля Трамп выдвинул ультиматум России: если до 3 сентября (за 50 дней) конфликт на Украине не будет урегулирован, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и ее торговых партнеров. Речь шла как минимум о 100%-ных тарифах. Тогда он подчеркнул, что расходы США на это столкновение уже превысили $150 млрд и они хотели бы, чтобы оно кончилось.