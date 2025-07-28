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Трамп сократит срок ультиматума по Украине

Президент США давал России 50 дней на урегулирование
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским лидером Владимиром Путиным. Он также сказал, что сокращает 50-дневный срок, который дал президенту РФ для урегулирования конфликта.

«Я очень разочарован в президенте Путине. Поэтому нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ», – сказал американский президент после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

14 июля Трамп выдвинул ультиматум России: если до 3 сентября (за 50 дней) конфликт на Украине не будет урегулирован, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и ее торговых партнеров. Речь шла как минимум о 100%-ных тарифах. Тогда он подчеркнул, что расходы США на это столкновение уже превысили $150 млрд и они хотели бы, чтобы оно кончилось.

После этого, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, если российский лидер Владимир Путин посчитает необходимым прокомментировать заявления американского лидера Дональда Трампа насчет 50-дневного ультиматума, то он сделает это, а пока в Кремле продолжают анализ этой ситуации.

27 июля спецпосланник Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф, в свою очередь, в интервью Fox News отметил, что успехом станет и такой сценарий, при котором конфликт между РФ и Украиной завершится к концу президентского срока Трампа, то есть к январю 2029 г. При этом он предупредил, что Трамп «теряет терпение».

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