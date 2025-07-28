В США сочтут успехом урегулирование конфликта на Украине к 2029 году

В США сочтут успехом урегулирование конфликта на Украине к 2029 годуАмериканская администрация все отчетливее понимает его сложность
Если к окончанию второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа в январе 2029 г. удастся достичь урегулирования украинского конфликта, то это будет успех. Об этом заявил в интервью консервативному телеканалу Fox News его спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф. Он также подчеркнул приоритетность разрешения конфликта в Газе в те же сроки. «Думаю, это будут главные достижения», – сказал представитель Белого дома.
Эти слова прозвучали в первом большом интервью Уиткоффа после срыва переговоров Израиля и «Хамас» в катарской Дохе 24 июля, где США в его лице выступали в числе посредников. В нем же Уиткофф впервые с конца мая 2025 г. коснулся перспектив урегулирования украинского кризиса. Последний раз он проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным 25 апреля. К той же теме в своем интервью на Fox обратился и госсекретарь Марко Рубио 27 июля. Он подчеркнул настроенность США на урегулирование конфликта на Украине, но предупредил, что Трамп «теряет терпение». «Он [Трамп] не попадет в эту ловушку бесконечных переговоров про переговоры <...>», – подчеркнул Рубио.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам 27 июля, что России необходимо продолжать выполнение задач, которые стояли перед началом специальной военной операции. «Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее это делать политико-дипломатическими средствами. Спецоперация продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения по диалогу были отвергнуты и самой Украиной, и западными странами. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас», – сказал он.
Еще в ноябре 2024 г., после победы Трампа на выборах, спецпосланником по вопросам российско-украинского урегулирования был назначен отставной генерал Кит Келлог. Постепенно, с февраля 2025 г., к этому треку подключили и Уиткоффа. Согласно утечкам в СМИ, Келлогу было поручено выстраивать коммуникацию с Киевом, а Уиткоффу – с Москвой. С тех пор он четыре раза прилетал в Россию, участвовал в обмене заключенными, встречался не только с Путиным, но и с его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Но с конца апреля Уиткофф стал все реже высказываться по поводу украинского конфликта и в целом снизил свою активность в медиаполе. А с началом 12-дневной ирано-израильской войны он переключился на свои изначальные задачи на ближневосточном направлении.
В то же время Келлог снова стал больше фигурировать в СМИ в украинском контексте. На этом фоне риторика Трампа в отношении Москвы стала сравнительно более жесткой.
В частности, президент США намекал на возможный отказ от роли посредника, а также говорил о недовольстве Путиным из-за недостаточного прогресса в переговорном процессе. 14 июля Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет заключена «сделка» по Украине, то США введут 100%-ные пошлины против торговых партнеров России. В тот же день он анонсировал новую схему поставок вооружений союзникам по НАТО, что может обеспечить продолжение военной помощи Украине. «Мы будем производить [оружие], и они [европейцы] будут платить за это <...> НАТО может отправить некоторую часть из этого другим странам <...> в основном это будет в форме замещения», – сказал Трамп.
Как сообщил портал Axios со ссылкой на источник, ознакомленный с планами поставок американских вооружений НАТО, цена первой волны поставок может достигнуть $10 млрд.
В администрации Трампа все отчетливее понимают сложность конфликта и постепенно дистанцируются от переговорного процесса в части требований немедленного перемирия, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По словам эксперта, Вашингтон возложит основную ответственность за финансовую поддержку Киева на европейцев. Суслов допускает введение в отношении России символических ограничений по истечении 50-дневного ультиматума, но пока считает маловероятным принципиальное ужесточение американской политики в отношении Москвы. Что касается позиций самого Уиткоффа, то сейчас они сравнительно ослабли на фоне усиления роли Рубио, а также неспособности первого достичь результатов на основных направлениях своей деятельности.
Согласно совместному опросу YouGov и журнала The Economist, проведенному в период с 18 по 21 июля, 33% американцев выступают за увеличение военной помощи Украине, а еще 23% думают, что ее достаточно сохранить на нынешнем уровне. Одновременно с этим 10% считают, что ее нужно сократить, а 16% хотели бы ее полного прекращения. При этом количество выступающих за сокращение и остановку помощи снизилось (с 35% в марте до 26% в июле и с 25 до 23% соответственно). В то же самое время количество сторонников увеличения военной помощи выросло с 24% в марте до 33% в июле.
Подход лично Трампа к российско-украинскому конфликту вряд ли принципиально изменится, соглашается старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, американцы могут попытаться организовать трехстороннюю встречу Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ускорить переговорный процесс. «Помощь Украине через европейских союзников продолжится, но Трамп вряд ли готов к реальному ужесточению политики в отношении России», – сказал Кошкин. Эксперт уточнил, что в этой связи Уиткофф постепенно может переключиться на российский трек, так как для Трампа он выступает противовесом американским ястребам.