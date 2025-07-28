В США сочтут успехом урегулирование конфликта на Украине к 2029 году

Еще в ноябре 2024 г., после победы Трампа на выборах, спецпосланником по вопросам российско-украинского урегулирования был назначен отставной генерал Кит Келлог. Постепенно, с февраля 2025 г., к этому треку подключили и Уиткоффа. Согласно утечкам в СМИ, Келлогу было поручено выстраивать коммуникацию с Киевом, а Уиткоффу – с Москвой. С тех пор он четыре раза прилетал в Россию, участвовал в обмене заключенными, встречался не только с Путиным, но и с его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Но с конца апреля Уиткофф стал все реже высказываться по поводу украинского конфликта и в целом снизил свою активность в медиаполе. А с началом 12-дневной ирано-израильской войны он переключился на свои изначальные задачи на ближневосточном направлении.