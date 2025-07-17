Песков: Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает нужным
Если президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым прокомментировать заявления американского лидера Дональда Трампа насчет 50-дневного ультиматума, то он сделает это, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем анализировать эти заявления», – сказал он.
14 июля Трамп пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней. Речь о как минимум 100%-ных тарифах на товары из России и ее торговых партнеров. Кроме того, президент США объявил, что между США, НАТО и Украиной заключена сделка, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. В частности, американский лидер анонсировал отправку 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.