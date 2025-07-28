Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта на Украине

Ранее Трамп заявил, что недоволен Владимиром Путиным. Поэтому он решил сократить срок своего ультиматума. 14 июля он объявил, что если до 3 сентября (за 50 дней) конфликт на Украине не будет урегулирован, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и ее торговых партнеров. Речь шла как минимум о 100%-ных тарифах.