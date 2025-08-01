Трамп приказал переместить две атомные подлодки из-за высказываний Медведева

31 июля американский лидер резко раскритиковал Медведева, назвав его «провальным бывшим президентом», который, по словам Трампа, «думает, что он все еще у власти». Так он отреагировал на посты зампреда Совбеза РФ. Трамп также заявил, что у России и Индии «мертвая экономика» и посоветовал Медведеву «следить за своими словами».