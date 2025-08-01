Трамп приказал переместить две атомные подлодки из-за высказываний Медведева

Трамп приказал переместить две атомные подлодки из-за высказываний МедведеваСлова часто приводят к непредвиденным последствиям, отметил президент США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне «крайне провокационных заявлений» зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих регионах».
«На случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.
Американский лидер подчеркнул, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям».
31 июля американский лидер резко раскритиковал Медведева, назвав его «провальным бывшим президентом», который, по словам Трампа, «думает, что он все еще у власти». Так он отреагировал на посты зампреда Совбеза РФ. Трамп также заявил, что у России и Индии «мертвая экономика» и посоветовал Медведеву «следить за своими словами».
В ответ Медведев заявил, что «нервная реакция» американского президента лишь подтверждает правоту России.
Кроме того, Медведев прокомментировал утверждение Трампа о «мертвой экономике» России и Индии, а также обвинения в «заходе на опасную территорию». Он рекомендовал американскому лидеру вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также обратить внимание на систему «Периметр» (известную на Западе как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.