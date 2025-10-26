Газета
Главная / Политика /

Лавров: Россия согласна с Трампом, что конфликт на Украине можно урегулировать

Ведомости

Москва разделяет оценки президента США Дональда Трампа относительно решаемости вопросов украинского урегулирования. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

По словам Лаврова, в ходе саммита на Аляске удалось согласовать позиции по многим вопросам, однако осталась одна особенно важная проблема. Министр указал, что он согласен с мнением президента США о том, что и этот вопрос удастся урегулировать.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что «американская внешняя политика сегодня максимально прозрачна», поскольку президент США ежедневно поясняет свое отношение к тем или иным вопросам.

Ранее Трамп сообщил о договоренности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии после телефонного разговора. Однако затем лидер США заявил об отмене встречи, сославшись на то, что Москва якобы не готова договариваться. Позже США объявили о введении новых санкций против России.

Читайте также:Путин: уважающая себя страна не принимает решений под давлением
