Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на УкраинеОн рассчитывает, что в какой-то момент стороны «поступят очень умно»
В урегулировании украинского кризиса достигнут значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.
«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал глава Белого дома.
По словам Трампа, он рассчитывает, что в какой-то момент конфликтующие стороны «поступят очень умно» и достигнут урегулирования.
5 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор президента России Владимира Путина с Трампом в ближайшее время не планируется, но его можно оперативно организовать. Последний раз лидеры США и РФ встречались в августе на Аляске. В октябре американский лидер анонсировал переговоры с российским президентом в Венгрии, но затем отменил встречу. Он сослался на то, что, по его мнению, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.