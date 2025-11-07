Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

5 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор президента России Владимира Путина с Трампом в ближайшее время не планируется, но его можно оперативно организовать. Последний раз лидеры США и РФ встречались в августе на Аляске. В октябре американский лидер анонсировал переговоры с российским президентом в Венгрии, но затем отменил встречу. Он сослался на то, что, по его мнению, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.