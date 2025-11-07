Газета
Политика

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Он рассчитывает, что в какой-то момент стороны «поступят очень умно»
Ведомости

В урегулировании украинского кризиса достигнут значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, он рассчитывает, что в какой-то момент конфликтующие стороны «поступят очень умно» и достигнут урегулирования.

5 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор президента России Владимира Путина с Трампом в ближайшее время не планируется, но его можно оперативно организовать. Последний раз лидеры США и РФ встречались в августе на Аляске. В октябре американский лидер анонсировал переговоры с российским президентом в Венгрии, но затем отменил встречу. Он сослался на то, что, по его мнению, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

