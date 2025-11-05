Песков: разговор Трампа и Путина в ближайшее время не планируется

Последний раз лидеры США и РФ встречались в августе на Аляске. В октябре Трамп анонсировал переговоры с российским президентом в Венгрии, но затем отменил встречу, сославшись на то, что, по его мнению, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.