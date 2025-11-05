Газета
Песков: разговор Трампа и Путина в ближайшее время не планируется



Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

При этом он добавил, что его можно организовать оперативно.

3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США в конце ноября в Йоханнесбурге (ЮАР) на саммите G20.

Последний раз лидеры США и РФ встречались в августе на Аляске. В октябре Трамп анонсировал переговоры с российским президентом в Венгрии, но затем отменил встречу, сославшись на то, что, по его мнению, стороны не смогут достичь договоренности по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге. Путин не примет участия в мероприятии. Кроме того, в ЮАР проведение такой встречи не подтвердили.

5 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что условия для проведения встречи лидеров России и США пока не обеспечены, такая встреча требует тщательной проработки.

Читайте также:Орешкин возглавит делегацию России на саммите G20
