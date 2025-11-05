Рябков: РФ и США еще не обеспечили условий для встречи Путина и Трампа
Условия для проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не обеспечены, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».
«Встреча на высшем уровне требует тщательной подготовки, пока таких условий нет», – отметил замминистра.
При этом, по словам Рябкова, Москва и Вашингтон находятся в постоянном контакте, в котором тема безопасности «занимает важное место».
3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа в конце ноября в Йоханнесбурге. Переговоры могли бы пройти на ноябрьском саммите G20, отметил он. Принимающая страна ЮАР такую информацию не подтвердила.
Саммит G20 пройдет 21–22 ноября. Путин не полетит на мероприятие в Йоханнесбург, но Россию представит делегация на «достойном уровне», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.