Трамп назвал причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

Трамп назвал причину отмены саммита с Путиным в БудапештеПрезидента США не устраивает отказ России от «заморозки» линии фронта
Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит с президентом России Владимиром Путиным до сих пор не состоялся из-за продолжающихся боевых действий на Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
Отвечая на вопрос, что мешает проведению саммита в Будапеште, Трамп сказал: «Основной спор в том, что они пока просто не хотят останавливаться, но, как я думаю, они остановятся».
Трамп подчеркнул, однако, что хотел бы сохранить Будапешт в качестве места возможной встречи с Путиным.
«Встреча с президентом Путиным – я хотел бы провести ее в Венгрии, в Будапеште, – сказал он. – Я не захотел устраивать эту встречу, потому что не думал, что из нее выйдет что-то значительное. Но если она состоится, я хотел бы провести ее в Будапеште».
7 ноября Орбан заявил, что для согласования позиций России и США по конфликту на Украине осталось решить пару вопросов. Саммит Трампа и Путина может привести к миру на Украине, считает Орбан.
Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.