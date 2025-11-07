Газета
Главная / Политика /

Трамп о возможной встрече с Путиным в Будапеште: «Всегда есть шанс»

Об этом президент США заявил перед переговорами с Орбаном
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште всегда возможна. Об этом он сказал, приветствуя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.

«Всегда есть шанс», – сказал Трамп, комментируя возможность встречи с Путиным в Венгрии.

7 ноября Орбан заявил, что для согласования позиций России и США по конфликту на Украине осталось решить пару вопросов. Саммит Трампа и Путина может привести к миру на Украине, считает Орбан.

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.

Читайте также:Песков: проведение саммита РФ и США потребует серьезной экспертной подготовки
