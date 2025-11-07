Песков: проведение саммита РФ и США потребует серьезной экспертной подготовки
На данном этапе пока невозможно прогнозировать сроки возможного саммита России и США, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что такая встреча в будущем будет востребована обеими сторонами.
По его словам, саммиту должна предшествовать «очень напряженная, скрупулезная экспертная работа». Песков отметил, что в этом вопросе позиции Москвы и Вашингтона совпадают.
7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для согласования позиций России и США по конфликту на Украине осталось решить пару вопросов. Саммит Трампа и президента РФ Владимира Путина может привести к миру на Украине, считает Орбан.
Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.