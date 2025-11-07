Орбан: России и США осталось решить пару вопросов перед встречей Путина и Трампа
Для согласования позиций России и США по конфликту на Украине осталось решить пару вопросов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пути в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Саммит Трампа и президента РФ Владимира Путина может привести к миру на Украине. Встреча может состояться в течение нескольких дней после решения «одного-двух» вопросов, считает Орбан.
Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.
В Кремле допускали, что саммит президентов еще возможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что «сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей». Песков подтвердил, что лидеры не хотят «собираться только ради самой встречи».